Je suis un petit homme qui tremble comme une feuille Speakeasy, 30 mars 2023, Montreuil. Je suis un petit homme qui tremble comme une feuille 30 mars – 8 avril Speakeasy 15 euros, tarif réduit 10 euros Texte : Julien Berret

Mise en scène : Fabrice Clément

Jeu : Caroline Lejeune, Julien Berret et Fabrice Clément

Résumé : La nuit tombe, il reste quelques affiches à coller. Billy rentre dans un bar prévenir sa famille qu’il sera en retard et vole un vélo.

Il veut changer de travail, peser sur les décisions du monde. Révolté et impuissant, il part faire la manche sur la côte d'azur. Il rencontre une pauvrette abandonnée comme lui qui va vite le quitter. Même entouré par des experts en cas sociaux, les tourments du monde le rattrapent. Envers et contre, tout il préfère la marge.

2023-03-30T19:30:00+02:00 – 2023-03-30T20:45:00+02:00

2023-04-08T18:00:00+02:00 – 2023-04-08T19:15:00+02:00

