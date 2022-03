SPEAK ENGLISH DOMAINE DE LASCROUX, 10 juillet 2022, Puycelsi.

SPEAK ENGLISH

du dimanche 10 juillet au samedi 16 juillet à DOMAINE DE LASCROUX

Tu l’as compris, tout se fait en anglais et c’est ça la clé ! Encadrement 100% anglophone : 2 encadrants anglais + 2 animateurs BAFA bilingues Des petits groupes de niveaux : 12 enfants seulement c’est mieux pour participer et apprendre plus vite ! Toute la journée, on communique et on s’amuse dans la langue de Shakespeare. On te fera découvrir les coutumes de nos amis anglais, autant dans la vie quotidienne que dans les activités, et parfois même au moment des repas. Nous favorisons la communication, ce qui te permettra d’acquérir un vocabulaire riche et solide, et ainsi d’améliorer ta confiance dans la pratique orale. Pendant ton séjour, tu feras : du tir à l’arc, des randonnées avec découverte de la faune et de la flore, des activités de pleine nature et des grands jeux grands jeux, des baignades surveillées dans la piscine de la colo, des arts plastiques, du théâtre, du chant et des spectacles.

579

dans le cadre de l’opération “colonies apprenantes” par le Ministère de l’Éducation Nationale.

DOMAINE DE LASCROUX LAS CROUX 81140 PUYCELSI Puycelsi Tarn



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-10T10:00:00 2022-07-10T23:59:00;2022-07-11T07:00:00 2022-07-11T23:59:00;2022-07-12T07:00:00 2022-07-12T23:59:00;2022-07-13T07:00:00 2022-07-13T23:59:00;2022-07-14T07:00:00 2022-07-14T23:59:00;2022-07-15T07:00:00 2022-07-15T23:59:00;2022-07-16T07:00:00 2022-07-16T11:00:00