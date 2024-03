Speak Dating un rendez-vous franco-allemand Bibliothèque Germaine Tillion Paris, jeudi 23 mai 2024.

Le jeudi 23 mai 2024

de 19h30 à 21h00

.Public jeunes et adultes. gratuit

Le rendez-vous pour échanger dans la langue de l’autre.

Le jeudi 23 mai 2024, c’est à la bibliothèque Germaine Tillion !

Le Goethe-Institut de Paris offre la possibilité d’un « partenariat de langue » en proposant un Speak Dating en français et en allemand où peuvent se rencontrer des personnes cherchant un·e partenaire pour l’apprentissage en duo. On pourra ainsi converser de façon décontractée et un duo durable pourra même voir le jour.

Réservation indispensable: cliquez-ici

Une connaissance de base de la langue du partenaire est nécessaire.

La bibliothèque Germaine Tillion sera exceptionnellement ouverte jusqu’à 21h.

Bibliothèque Germaine Tillion 6 rue du Commandant Schlœsing 75016

Contact : info-paris@goethe.de https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=VbctA1T2H0OylpOhyHrXXaiBJlle1OhBrZa09Y6ipGFUOElCUlBFVUpDUkZTVlJWMDRUU0xCVTNHTS4u

©DR.