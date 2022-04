Speak-Dating – Echange linguistique Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Vous souhaitez parler allemand le temps d’une soirée ? Oder Französisch? Quel que soit votre niveau, le CFAP vous propose autour d’un apéritif un rendez-vous “Speak Dating”.

Venez pratiquer votre allemand (oder Ihr Französisch!) avec des locuteurs natifs dans une ambiance conviviale. En petit groupe autour d’un verre, vous serez amené à parler allemand, puis français, puis allemand, puis français… Peut-être trouverez-vous ce soir un partenaire de tandem ! Un temps pour échanger en français et en allemand dans une ambiance conviviale autour d’un verre, au centre franco allemand info@cfaprovence.com +33 4 42 21 29 12 https://www.cfaprovence.com/ Vous souhaitez parler allemand le temps d’une soirée ? Oder Französisch? Quel que soit votre niveau, le CFAP vous propose autour d’un apéritif un rendez-vous “Speak Dating”.

