"Libye, disparition d'un Etat ?" (2021) – Projection d'un documentaire suivi d'un échange avec le réalisateur Kamal Redouani

Mardi 21 mars, 19h30
Spazju Kreattiv

Synopsis: Depuis la chute de Mouammar Kadhafi, en 2011, le pays a connu neuf gouvernements et a vu naître 142 partis politiques. A chaque tentative d'élection, la Libye reprend le chemin de la guerre. Quatrième producteur de pétrole en Afrique, le pays suscite de nombreuses convoitises. Son instabilité chronique a fini par faire de la Libye le terrain de jeu des puissances étrangères et groupes terroristes. Alors, une question se pose : qui sème le chaos dans ce pays ?

Spazju Kreattiv
Pjazza Kastilja Pope Pius V Street
Il-Belt Valletta, VLT 1030
Wied il-Għajn
MSK 3043
Xlokk

2023-03-21T19:30:00+01:00 – 2023-03-21T21:30:00+01:00

2023-03-21T19:30:00+01:00 – 2023-03-21T21:30:00+01:00 ©Capa Production

