Découverte des Rapaces Nocturnes Vendredi 10 mars, 20h30

Gratuit sur réservation

Diaporama sur la biologie et la protection des chouettes et des hiboux suivi d’une petite sortie nocturne SpaycificZoo Spay Spay 72700 Sarthe Pays de la Loire Soirée dédiée à la connaissance des rapaces nocturnes de France, et plus précisément ceux de notre département.

Alimentation – Reproduction – Menaces – ainsi que les actions de protection mise en place pour leur sauvegarde

2023-03-10T20:30:00+01:00

2023-03-10T22:59:00+01:00 Gérard Carreau

