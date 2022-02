Spawnkill (CH) / Anak Toba (CH) stoner & metal nose Les Citrons Masqués Yverdon-les-Bains Catégories d’évènement: District du Jura-Nord vaudois

Les Citrons Masqués, le vendredi 25 février à 21:00

Soirée spécial Heavy made in Geneva ????????l (??) – ????? ?????? Marqué par l’influence de tout le spectre Rock’n’Roll en général, SPAWNKILL envoie un metal instrumental sous forme de trajectoire sans escale…avec un seul objectif : envoyer du SALE! [https://www.facebook.com/Spawnkill-100396379115627](https://www.facebook.com/Spawnkill-100396379115627) ???? ???? (??) – ????? ????? ???? Anak Toba vous présente son 1er LP « K-XIX » ! Enregistré au Studio des Forces Motrices et produit par Urgence Disk, la Terror Noise instrumentale se répandra dans les interstices les plus intimes, comme l’indicible miroir d’une année de chaos pandémique marquant l’irrémédiable déliquescence d’un monde pourtant depuis bien longtemps condamné. [https://www.facebook.com/ANAK-TOBA-111678267133583](https://www.facebook.com/ANAK-TOBA-111678267133583) Certificat COVID: c’est mieux oui Ouverture portes: 20h30 Prix: CHF 15.- (amis du club CHF 10.-)

