Spartera– Annulé 2021-08-12 21:30:00 21:30:00 – 2021-08-12 Rue Louis Philippe Eglise de la Miséricorde

L’Île-Rousse Corse L’Île-Rousse Haute-Corse Corse EUR 15 15 Spartera signifie en corse “le partage”. Cet ensemble de six chanteurs et musiciens vous propose de venir découvrir et partager sa passion du chant corse. http://www.spartera.com/ dernière mise à jour : 2021-07-30 par Office de Tourisme Intercommunal de L’Ile Rousse-Balagne

Rue Louis Philippe Eglise de la Miséricorde