Spartenza Douves du Chateau des Ducs Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Spartenza Douves du Chateau des Ducs, 26 juillet 2022, Nantes. 2022-07-26

Horaire : 20:00 21:15

Gratuit : oui tous publics Quand la voix lumineuse et habitée de Maura Guerrera rencontre la mandole et le guembri de Malik Ziad, les traditions vocales de Sicile s’imprègnent de mélodies et de rythmes exaltés de Méditerranée. À l’écoute des vibrations qui le traversent, le duo nous transporte d’une rive à l’autre de la Mare Nostrum, dans un voyage sonore profond et intense. Maura Guerrera : voix, tambourinMalik Ziad : mandole, guembri, voix Douves du Chateau des Ducs Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 90 00 http://www.jardins.nantes.fr 0251823770 https://www.auxheuresete.com

