2022-05-08 07:30:00 – 2022-05-08 La Spartan Race revient au Lac de la Cavayère pour cette session 2022 !

L’événement propose :

– Deux parcours avec obstacles (de 5km et de 10km)

– Une Spartan kids de 4 à 15 ans

– Une spartan trail de 10km et de 20 km ! Spartan Race est le leader mondial des courses à obstacles, offrant des compétitions ouvertes à tous les niveaux de conditions physiques.

Spartan Race propose un chronométrage professionnel pour tous les athlètes, des arbitres ainsi qu’un classement mondial. Les Spartan Race fournissent un terrain de choix pour les coureurs à obstacles débutants ou professionnels qui cherchent à se lancer de nouveaux challenges partout dans le monde.

Plusieurs vagues de départs et animations sur place.

