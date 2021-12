Toulouse Zénith de Toulouse Haute-Garonne, Toulouse SPARTACUS Zénith de Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

SPARTACUS Zénith de Toulouse, 26 juin 2022, Toulouse. SPARTACUS

Zénith de Toulouse, le dimanche 26 juin 2022 à 17:00 FRANCECONCERT met à l’honneur l’Opéra National d’Arménie.

Le Corps de Ballet, les solistes et l’Orchestre présentent le ballet SPARTACUS. Ballet en 2 actes – Durée : 2h00 Producteur : Capitale Production Placement: Place numérotée Parking: A,B,C,D,H

Billetterie Personnes à Mobilité Réduite : 01 55 12 00 00

Classique – Danse Zénith de Toulouse 11 Avenue Raymond Badiou, Toulouse Toulouse Toulouse Rive Gauche Haute-Garonne

2022-06-26T17:00:00 2022-06-26T00:00:00

Détails Catégories d'évènement: Haute-Garonne, Toulouse