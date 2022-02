Spartacus UGC Roxane Versailles Catégories d’évènement: Versailles

UGC Roxane, le samedi 5 février à 19:45

Spartacus de Stanley Kubrik (1961). Kirk Douglas mène la révolte des gladiateurs. Un grand classique du péplum qui mêle réalité historique, grand spectacle et passion. Durée : 3h18 • Tarif : 6,50 €

Tarif unique : 6,5€

Cinéma : dans le cadre du Festival des langues classiques UGC Roxane 6 Rue Saint-Simon, 78000 Versailles Versailles Montreuil Yvelines

