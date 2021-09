SPARTACUS Salle Arcé Cinéma de la Scène Nationale, 7 novembre 2021, Albi.

SPARTACUS

Salle Arcé Cinéma de la Scène Nationale, le dimanche 7 novembre à 16:00

Né libre, Spartacus est fait esclave par le légionnaire romain Crassus et séparé de sa femme, Phrygia, elle aussi réduite à la servitude. Son amour pour elle et sa soif de liberté vont l’amener à défier l’armée romaine avec l’aide des autres captifs qu’il aura réussi à rallier à sa cause. Mais la perfide Aegina, qui cherche à conquérir Crassus et le pouvoir, va se mettre en travers du chemin de Spartacus. Mettant à l’honneur un héros au grand cœur, l’intrigue de Spartacus fait aussi la part belle aux deux rôles principaux féminins archétypiques que tout oppose : face à la fidélité et la pureté de Phrygia, l’épouse aimante, se dressent la lascivité et la félonie d’Aegina, courtisane en quête de pouvoir. La superbe partition de Khatchatourian souligne l’esthétisme lyrique de ce péplum sensuel. **Distribution** Chorégraphie Youri Grigorovitch / Musique Aram Khatchatourian / Livret Youri Grigorovitch d’après le roman éponyme de Raffaelo Giovagnolli et idées du scénario de Nikolaï Volkov / Avec Les Étoiles, Solistes, et le Corps de Ballet du Bolchoï

Carte SNA Normal 18 € | Réduit 14 € À l’unité Tarif C Normal 20 € | Réduit 15 € | Moins de 12 ans 10 €

Salle Arcé Cinéma de la Scène Nationale Place de l'amitié entre les peuples, 81000 Albi



2021-11-07T16:00:00 2021-11-07T21:00:00