Châtellerault Loft Cinémas Châtellerault, Vienne SPARTACUS Loft Cinémas Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

Vienne

SPARTACUS Loft Cinémas, 7 novembre 2021, Châtellerault. SPARTACUS

Loft Cinémas, le dimanche 7 novembre à 16:00

Né libre, Spartacus est fait esclave par le légionnaire romain Crassus et séparé de sa femme, Phrygia, elle aussi réduite à la servitude. Son amour pour elle et sa soif de liberté vont l’amener à défier l’armée romaine avec l’aide des autres captifs qu’il aura réussi à rallier à sa cause. Mais la perfide Aegina, qui cherche à conquérir Crassus et le pouvoir, va se mettre en travers du chemin de Spartacus.

Normal : 22€ / Etudiant : 10€

Ballet du Bolchoï [En direct] Loft Cinémas 5 allée du Châtelet 86100 Châtellerault Châtellerault La Renaitrie Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-07T16:00:00 2021-11-07T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Châtellerault, Vienne Autres Lieu Loft Cinémas Adresse 5 allée du Châtelet 86100 Châtellerault Ville Châtellerault lieuville Loft Cinémas Châtellerault