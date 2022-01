Spartacus – Ballet et Orchestre, Opéra National d’Arménie Marseille 4e Arrondissement Marseille 4e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Spartacus – Ballet et Orchestre, Opéra National d'Arménie
Le Dôme 48 avenue de Saint­-Just
Marseille 4e Arrondissement
2022-06-18 20:30:00

Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 4e Arrondissement 37 France Concert met à l’honneur l’Opéra National d’Arménie.

Le Corps de Ballet, les solistes et l’Orchestre présentent le ballet Spartacus.



Ballet en 2 actes

