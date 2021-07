SPART ON AIR – MARC MAYA R2 Rooftop, 12 juillet 2021-12 juillet 2021, Marseille.

R2 Rooftop, le lundi 12 juillet à 19:00

#2 SPARTACUS CLUB w/ MARC MAYA Holaaaa ! On démarre la semaine en grande pompe avec accompagné de Chicks Luv Us, Jason Case et Yungness & Jaminn pour une parenthèse joliment électrique. LINE UP /// MARC MAYA Entré en première ligne de la scène des clubs de Barcelone à la fin des années 90, il est rapidement devenu l’un des artistes électroniques espagnols les plus influents. Toujours attirés par les rythmes les plus groovy, faisant preuve d’une attitude scénique puissante et d’une grande variété de styles musicaux, les sets de Marc sont réputés pour être pleins d’énergie, de plaisir et de force. Une véritable bonne soirée Marseillaise ne peut se dérouler sans la présence d’artistes dignes représentants de la scène locale, et en invités nous auront l’immense plaisir de recevoir : – Chicks Luv Us – Jason Case – Josh Carter #SUNSETHOUR De 19h à 21h, prenez un verre et nos équipes vous offrent le deuxième PASS SANITAIRE Vous n’avez pas votre vaccin ou votre PCR ? Vous pourrez faire votre test antigènique sur place . De 18h30 à 00H30 devant la Pharmacie des Terrasses du Port. N’oubliez pas votre carte vitale ! Le temps de grimper nous rejoindre vous recevrez votre QR code par sms. RESERVATIONS ◌ Tel : 06 70 36 78 35 / 04 91 91 79 39 ◌ Mail : [reservations@airdemarseille.com](mailto:reservations@airdemarseille.com) ◌ Restauration sur place dans nos foodtrucks !

Accès gratuit avant 20h30 / A partir de 10€

R2 Rooftop Les Terrasses Du Port 9, Quai du Lazaret, 13002 Marseille Marseille Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône



