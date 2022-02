SPARKS & TIDES AMR / Sud des Alpes, 4 mars 2022, Genève.

SPARKS & TIDES

AMR / Sud des Alpes, le vendredi 4 mars à 20:30

Le Yin et le Yang. Le noir et le blanc. La terre et le ciel. Dans la nature comme dans la culture, les dualités sont souvent indissociables. De manière tout aussi organique, le sextet Sparks & Tides, réuni autour des frères Andreas et Matthias Tschopp, transforme sons électriques et acoustiques en images captivantes, en grooves entraînants et en paysages sonores cinématographiques. Andreas Tschopp, trombone Matthias Tschopp, sax baryton Vojko Huter, guitare Rico Baumann, batterie Xaver Rüegg, contrebasse Luzius Schuler,, synthétiseurs

20 francs (plein tarif) 15 francs (membres, ADEM, AVS, AC, AI, étudiants) 12 francs (carte 20 ans)

Saison 21-22

AMR / Sud des Alpes Rue des Alpes 10 Genève Grottes et Saint-Gervais



2022-03-04T20:30:00 2022-03-04T22:30:00