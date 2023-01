Sparkling Hallowine Massingy, 20 octobre 2023, Massingy Massingy.

2023-10-20 – 2023-11-14

Si vous aimez vous enivrer d’histoires qui font peur, vous serez servis, et sans modération. Prenez un plan du Jardin maudit au près de JackO’Lantern. De scène en scène, de plus en plus effrayantes, vous allez découvrir ou redécouvrir le Jardin de Bacchus et le Cirque de Vigne en Bulle dans leurs costumes les plus lugubres au milieu des toiles d’araignées, des hurlements de monstres, des flammes et des fumées, des musiques et des bruits inquiétants et des décorations excentriques et biscornues. Traversez notre cimetière abandonné, le marais des pillards, le dôme interdit ou encore la toile ensorcelée. Partez avant qu’il ne soit trop tard devant la faucheuse des campagnes, Adèle la sorcière, le géant Gargantua, le voleur d’âmes ou le putride Bacchus. Si vous êtes encore là après toutes ses épreuves vous aurez bien mérité quelques sucreries et une dégustation de nos Crémants de Bourgogne.

domaine.brigand@wanadoo.fr +33 3 80 91 15 12

