ÉTINCELLE Spark Plan-les-Ouates, 3 février 2024, Plan-les-Ouates.

ÉTINCELLE Samedi 3 février 2024, 18h00 Spark Plein tarif : CHF 28.- / Tarif réduit : CHF 23.- / Tarif jeune : CHF 15.- / Tarif 20 ans 20 francs : CHF 12.- / Tarif festivalier·ère : CHF 5.- / Tarif enfant : CHF 10.- / Poussin.e (MIA uniquement) : Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-03T18:00:00+01:00 – 2024-02-03T21:30:00+01:00

Fin : 2024-02-03T18:00:00+01:00 – 2024-02-03T21:30:00+01:00

Du jamais vu au festival : un projet MADE IN ANTIGEL en trois volets qui se développe sur trois communes : Plan-les-Ouates, Thônex et Meyrin, pour aborder en profondeur un sujet qui nous interpelle.

« Chroniques Urbaines », créée en collaboration avec l’Urban Move Academy et ses jeunes interprètes, est un triptyque urbain pour traiter de faits de rue ayant marqué l’actualité ces dernières années, dans les villes d’ici ou d’ailleurs : phénomènes de bandes de jeunes, montée des incivilités, mais aussi précarité, violences policières, absence de perspective et sentiment d’abandon. Une mini-série dont les épisodes se suivent, ne se ressemblent pas, et peuvent se voir indépendamment les uns des autres

C’est sur l’asphalte et dans la nuit des quartiers que nous déployons le récit de ces jeunes en errance, mais aussi celui de leur proches, de leurs amis, des gens du coin. En récoltant des témoignages et en s’inspirant des lieux, trois auteurs, Emmanuelle Destremau (Plan-les-Ouates), Antoine Jaccoud (Thônex) et Olivia Csiky Trnka (Meyrin) ont élaboré des histoires, des scénarios inspirés des faits réels pour les restituer sous la forme d’une bande-son, une narration puissante enveloppée de sons hip hop, au cœur d’un spectacle-fresque à la fois brillant et intimiste. Danse, skate, parkour, sont au rendez-vous de ces « Chroniques Urbaines », tout un panel de disciplines exaltantes pour atteindre une forme de résilience. Car c’est avec force qu’il faut faire bouger les corps pour faire battre les cœurs. Plus haut.

Samedi 3 février, 2 représentations :

18h, ouverture des portes à 17h30.

20h, ouverture des portes à 19h30.

Avec le soutien de la Fondation Meyrinoise et en co-production avec Urban Move Academy

Habillez-vous chaudement ! Chaussures confortables recommandées !

Point de rdv : SPARK

Chemin du Champ-des-Filles 4/6

1228 Plan-les-Ouates

