L’artiste Daan Roosegaarde s’est inspiré de la lumière magique des lucioles et du désir de transformer les traditionnelles célébrations comme les feux d’artifice et les confettis, en s’appuyant sur les nouvelles technologies. Moment magique et suspendu garanti, avant qu’un dj set de Rubin Steiner et Yuksek proposé par la MECA, ne clôture la soirée en musique à la Cité du Livre



Vins et chocolats chauds, sont offerts par le Grand Théâtre de Provence dans le Patio pour enchanter ce bouquet final merveilleux, la billetterie reste ouverte pour l’occasion. SPARK, final de la biennale, avenue Mozart et sur les terrasses du Grand Théâtre de Provence.



L’artiste et innovateur néerlandais Daan Roosegaarde (1979) est un penseur créatif et un concepteur de designs qui explore la relation entre les personnes, la technologie et l’espace. Dès son plus jeune âge, Daan Roosegaarde a été inspiré par les dons de la nature. Sa fascination pour la nature et la technologie se retrouve dans ses œuvres emblématiques, telles que Smog Free Project (le plus grand purificateur d’air extérieur, qui transforme le smog en bijoux), Van Gogh Path (piste cyclable qui brille la nuit) et Urban Sun, qui nettoie les espaces publics du coronavirus.

Roosegaarde a étudié les beaux-arts et a obtenu un master en architecture au Berlage Institute de Rotterdam. Il a fondé le Studio Roosegaarde en 2007, où il travaille avec son équipe de designers et d’ingénieurs sur les paysages du futur. Il a exposé au Design Museum London, au Stedelijk Museum Amsterdam, au Rijksmuseum, à la Tate Modern, au Tokyo National Museum, au Musée des Arts Décoratifs Paris, au Victoria & Albert Museum, et dans divers espaces publics à travers le monde.

Daan donne fréquemment des conférences dans le monde entier, notamment à la NASA, où il partage ses idées et projets visionnaires. Phaidon a publié une monographie de Daan Roosegaarde.

Pour SPARK, l’artiste Daan Roosegaarde s’est inspiré de la lumière magique des lucioles et du désir de transformer les méthodes traditionnelles de célébration telles que les feux d’artifice et les confettis en s’appuyant sur les nouvelles technologies.

SPARK est un feu d’artifice nouvelle génération, respectueux de l’environnement, qui invite à contempler la nuit et les étoiles. Des milliers d’étincelles lumineuses biodégradables se déplacent avec le vent, créant l’émerveillement.

