Profitez d’une soirée musicale avec le groupe « Spanky and co » sur la terrasse de l’Ibis La Ciotat. Découvrez ce groupe musical : [https://youtu.be/XTB0hizpaJc](https://youtu.be/XTB0hizpaJc) Un service de restauration est disponible sur place: TAPAS, grillades et autres délicieux plats du Bistro 515. Informations et réservations au 04.42.71.34.00 ♫♫♫ Ibis La Ciotat 515 Avenue de la Tramontane, 13600 La Ciotat La Ciotat Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-16T19:00:00 2021-07-16T21:00:00

