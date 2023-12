Spank Le Son de la Terre Paris 05, 12 janvier 2024, Paris 05.

Le vendredi 12 janvier 2024

de 20h00 à 23h00

.Public adolescents adultes. payant Billetterie Concert Spank : 15 EUR

Lorsque SPANK ! monte sur scène, l’atmosphère s’électrifie, le groove prend le contrôle et chaque note résonne comme un hommage vibrant aux légendes du funk.

SPANK ! est un collectif de musiciens animés par une passion de la musique Soul, Funk, Blues, Jazz, Rock des années 60, 70 jusqu’à aujourd’hui.

Inspirés par des légendes du funk comme les Jb’s, Soulive, Prince et Stevie Wonder, ainsi que par des artistes fusionnant le funk et le jazz comme Herbie Hancock et Miles Davis, le groupe crée un son captivant, mêlant l’énergie des années 70 à la modernité de la pop. Doté d’une mémorable énergie, « SPANK ! » est le spécialiste live-funk parisien, offrant des performances qui font vibrer le public.

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Paris 05

Contact : https://www.facebook.com/Spankadelic https://www.facebook.com/Spankadelic https://www.sondelaterre.fr/event/spank/#billetterie

Spank