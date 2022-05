SPANISH HARLEM ORCHESTRA (FESTIVAL RIO LOCO) Toulouse, 16 juin 2022, Toulouse.

10 EUR 10 35 Avec son tout nouvel album en poche, Imágenes Latinas (2002), le Spanish Harlem Orchestra fête ses 20 ans d’existence discographique. Emmené par son iconique fondateur, le pianiste et arrangeur portoricain Oscar Hernández, le collectif new-yorkais perpétue la tradition de la salsa comme elle était jouée à Harlem, à ses débuts. Toujours vivante et en constante évolution, leur salsa dura marie à la fois un son résolument contemporain, ancré dans la modernité, et un respect irréprochable pour la salsa traditionnelle et son swing d’antan. Gratifiée de trois Amy Grammy Awards, leur musique fait le tour du monde et remporte partout l’adhésion du public : du Carnegie Hall de Manhattan aux clubs de Hong Kong, en passant du sud du Bronx aux rues d’Istanbul. Mais ce n’est pas tout. Le SHO peut aussi se targuer d’être l’auteur d’un tube planétaire, fredonné sur tous les continents : la musique du générique de la série culte Sex and the City. La magie opère donc partout ! La douzaine de musiciens et chanteurs rivalise d’énergie et de créativité pour emmener leur salsa organique sur de nouveaux rivages, sans jamais ne donner aucun répit à leur auditoire.

Rendez-vous à la Scène Pont-Neuf du festival Rio Loco !

Pour la 27ème édition du festival Rio Loco Nova Onda, découvrez Spanish Harlem Orchestra pour une salsa dura new-yorkaise !

