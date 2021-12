Genève POCHE / GVE Genève Spaghetti bona fide POCHE / GVE Genève Catégorie d’évènement: Genève

Spaghetti bona fide

du lundi 4 avril 2022 au dimanche 15 mai 2022 à POCHE / GVE

texte **Matteo Emilio Baldi** traduction **Joséphine de Wec**k mise en scène **Dorothée Thébert & Filippo Filliger** jeu **Angèle Colas, Jeanne De Mont, Fred Jacot-Guillarmod, Zoé Sjollema** Vitello tonnato. Panna cotta. Arancini. Agnolotti. Pizze. La meneuse d’un parti politique, progressiste mais dans le placard. Semifreddo. Panettone. Cassata. Muffuletta. Risotto. Cantuccio. Parmigiano. Pasta. Pignata. Caffè Bialetti. Sa compagne cachée, influenceuse plantureuse à la Berlusconi. Foccaccia. Tiramisu. Osso buco alla Milanese. Tartufo nero dell’Umbria. Cannoli. Lasagna. Pesto genovese. Un bras droit dévoué mais indésirable. Tortellini. Minestrone. Crostata. Cantuccini. Fiorentina. Fritto misto. Et la figure de proue de l’extrême droite nationaliste. Semifreddo. Panettone. Porchetta. Arrosticini. Vignarola. Agnello al forno. Sont enfermées dans une maison en bord de mer. Mortadella. Canederli. Fagiolini. Stracciatella. Tagliatelle. Polpette al sugo. Spezzatino. Saltimbocca alla romana. Mais personne ne tombe à l’eau… **Le jeune auteur suisse-allemand Matteo Emilio Baldi serait presque capables de nous apprendre à réussir les pâtes aux oursins tout en déroulant un thriller comique entre politique italienne et Moka Express ! Dorothée Thébert et Filippo Filliger relèvent le défi et cuisinent des pâtes, montent une pièce et ganachent la politique italienne.** Ma 05.04 19h30_intro du dirlo représentation suivie d’un bord de scène

de CHF 10.- à CHF 28.-

Il vaut toujours mieux parler cuisine italienne que se disputer politique italienne : un dernier week-end Cinq Etoiles ensemble en bord de mer avant de sceller le destin du Sénat italien… POCHE / GVE Rue du Cheval-Blanc 7, 1204 Genève

2022-04-04T19:00:00 2022-04-04T20:30:00;2022-04-05T20:00:00 2022-04-05T21:30:00;2022-04-06T19:00:00 2022-04-06T20:30:00;2022-04-07T20:00:00 2022-04-07T21:30:00;2022-04-11T19:00:00 2022-04-11T20:30:00;2022-04-12T20:00:00 2022-04-12T21:30:00;2022-04-13T19:00:00 2022-04-13T20:30:00;2022-04-14T19:00:00 2022-04-14T20:30:00;2022-05-02T19:00:00 2022-05-02T20:30:00;2022-05-03T20:00:00 2022-05-03T21:30:00;2022-05-04T19:00:00 2022-05-04T20:30:00;2022-05-05T19:00:00 2022-05-05T20:30:00;2022-05-15T15:00:00 2022-05-15T16:30:00

