Spade Diamonds Les Disquaires Paris, mardi 26 mars 2024.

Le mardi 26 mars 2024

de 20h00 à 22h00

.Public adultes. payant PAF : 5 EUR

Spade Diamonds est un groupe de rock issu de la scène actuelle. Il est composé de trois artistes de la même famille basés à Paris.

Par une approche pop et réfléchie, ils abordent leurs mélodies et leurs textes en observant le monde concret et intelligible.

Sur scène, la réflexion laisse place à lʼexpression : cʼest dans la plus grande tradition rock que Spade Diamonds sʼexprime corps et âmes.

Le Rock anglais en fond sonore avant les répétitions, il influence fondamentalement le son de Spade Diamonds.

Style: Rock

Contact :

Spade Diamonds