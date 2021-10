Barneville-Carteret Barneville-Carteret Barneville-Carteret, Manche SPAD TRIO > Concert Barneville-Carteret Barneville-Carteret Catégories d’évènement: Barneville-Carteret

Manche

SPAD TRIO > Concert Barneville-Carteret, 30 octobre 2021, Barneville-Carteret. SPAD TRIO > Concert 2021-10-30 20:30:00 – 2021-10-30

Barneville-Carteret Manche Samedi 30 octobre, 20h30.

Concert de SPAD TRIO à la Chapelle Saint-Louis à Carteret. Trois musiciens et chanteur, Colin Evenard à la guitare, Pierre Arnaud Houet à la guitare et au chant, Sylvain Chambaz à la contrebasse, formant le groupe musical manchois « SPAD TRIO » vous proposent un répertoire dansant aux couleurs variées. Jazz manouche, swing, rumba, valse, bossa nova, blues… A travers les styles, les trois artistes vous transporteront dans leur univers musical. Pass sanitaire et port du masque obligatoires. Samedi 30 octobre, 20h30.

Concert de SPAD TRIO à la Chapelle Saint-Louis à Carteret. Trois musiciens et chanteur, Colin Evenard à la guitare, Pierre Arnaud Houet à la guitare et au chant, Sylvain Chambaz à la contrebasse, formant le groupe musical… elisabeth.thom35@free.fr Samedi 30 octobre, 20h30.

Concert de SPAD TRIO à la Chapelle Saint-Louis à Carteret. Trois musiciens et chanteur, Colin Evenard à la guitare, Pierre Arnaud Houet à la guitare et au chant, Sylvain Chambaz à la contrebasse, formant le groupe musical manchois « SPAD TRIO » vous proposent un répertoire dansant aux couleurs variées. Jazz manouche, swing, rumba, valse, bossa nova, blues… A travers les styles, les trois artistes vous transporteront dans leur univers musical. Pass sanitaire et port du masque obligatoires. dernière mise à jour : 2021-10-19 par

Détails Catégories d’évènement: Barneville-Carteret, Manche Autres Lieu Barneville-Carteret Adresse Ville Barneville-Carteret lieuville 49.38139#-1.79011