Spactacle TIC TAC Molière par la Cie Les petits cailloux

2022-11-19 15:00:00 – 2022-11-19 16:00:00
à partir de 6 ans – Sur réservation

Voyage à travers les grands duos comiques de Molière, mené tambour battant par deux comédiens facétieux et pétulants, qui virevoltent de costumes en personnages sans jamais quitter la scène. Du Médecin malgré lui aux Précieuses ridicules, en passant par L’avare, Le malade imaginaire, et bien d’autres… TIC TAC Molière !

Distribution : Olivier Grasset, et en alternance, Frédérique Declercq, Mathilde Lecarpentier.

Décors et costumes : Frédérique Declercq à partir de 6 ans – Sur réservation

