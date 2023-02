Spactacle équestre : Elisa Laville Longueville-sur-Scie Longueville-sur-Scie Catégories d’Évènement: Longueville-sur-Scie

Seine-Maritime Longueville-sur-Scie Retrouvez Elisa Laville et ses chevaux pour un magnifique spectacle équestre le 11 mars à 20h30 au centre équestre de la Scie ! Une animation proposée par les Cavaliers de la Scie.

Bulletin de réservation sur demande au 06 06 72 38 13 ou par mail.

Tarif unique 15€ la place, Gratuit moins de 3 ans.

Buvette sur place. cavaliers.de.la.scie@gmail.com +33 6 06 72 38 13 Longueville-sur-Scie

