SPACEY JANE + GUEST PETIT BAIN, 16 février 2023, PARIS.

SPACEY JANE + GUEST PETIT BAIN. Un spectacle à la date du 2023-02-16 à 20:00 (2023-02-16 au ). Tarif : 24.2 à 24.2 euros.

Le quatuor indie rock de Fremantle Spacey Jane compte parmi les groupes les plus appréciés d'Australie. Leur premier album Sunlight, sorti en juin 2020 est entré dans le classement ARIA à la deuxième place. Le single « Booster seat » a atteint le disque de platine et le groupe a déjà accumulé plus de 88 millions de streams à ce jour. L'équilibre entre es paroles introspectives et les instruments a touché une corde sensible auprès de leur public. Après avoir passé la première moitié de l'année 2021 à jouer à guichets fermés sur la côte est de l'Australie, ils se font une joie de pouvoir jouer leurs premiers concerts au contact de tous leurs fans à travers le monde.

PETIT BAIN PARIS 7 port de la Gare Paris

