Spaceway guitare solo et comète poétique Voie des 4 routes Saint-Léon-sur-Vézère, vendredi 15 mars 2024.

Spaceway guitare solo et comète poétique Voie des 4 routes Saint-Léon-sur-Vézère Dordogne

Cyril nous avait enchantés avec son duo de guitares Alryiah, il nous revient en solo et nous embarque dans un voyage aux influences méditerranéennes et jazzy.

Prix libre et conscient. Adhésion à l’association requise.

À la guitare, il mêle maintenant sa voix qui conte, explore en poésie les mille et une facettes de l’être au monde.

Un grand moment de musique à ne pas manquer !

Auberge espagnole à partir de 18h et après le spectacle jusqu’à 23H

Prix libre et conscient. Adhésion à l'association requise.

Début : 2024-03-15 20:00:00

fin : 2024-03-15

Voie des 4 routes Café Léon

Saint-Léon-sur-Vézère 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine cafeleon24@gmail.com

