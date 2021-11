Lencloître Médiathèque de Lencloître Lencloître, Vienne SpaceTeam Médiathèque de Lencloître Lencloître Catégories d’évènement: Lencloître

Médiathèque de Lencloître, le samedi 27 novembre à 10:00

Spaceteam est un jeu de coopération ludique. Chaque joueur est membre de l’équipage d’un vaisseau spatial. Chaque membre doit participer à la manœuvre en exécutant des actions sur son téléphone ou sa tablette. L’objectif est simple : éviter que leur vaisseau spatial explose. Tout public à partir de 11 ans. Sur inscription.

Sur inscription. Pass sanitaire obligatoire dès 12 ans.

2021-11-27T10:00:00 2021-11-27T12:30:00

