SPACES of COALESCENCES : vernissage, exposition, rencontres, ateliers THE WINDOW Paris, samedi 16 mars 2024.

Du samedi 16 mars 2024 au dimanche 31 mars 2024 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 18h30 à 20h00

.Tout public. gratuit

Pour la balade du 31 mars l’inscription est obligatoire à imageouverte@gmail.com

Une occasion unique de découvrir le travail de 6 artistes du Royal College of Art, de les rencontrer et de participer à des ateliers avec eux.

LE VERNISSAGE : samedi 16 mars à 19h

EXPOSITION du 16 au 31 mars , du mercredi au dimanche, de 18h30 à 20h

Tlaloc / Contadero

de Carmen Maria Mariscal

Installation vidéo qui sur le thème de la destruction de l’habitat humain provoquée par le soi-disant « progrès »

Mixing Water and Wine : A Phenomenology

de Ahuvia Kahane

Installation performative centrée autour de la « phénoménologie de la coalescence »

Spaces of transcendence / Tea ceremony

de Osman Yousefzada

Tourné sur des sites de rituels au Pakistan, c’est une histoire d’environnements, de personnages et de gestes.

Parallel Urbanisms

de Jaspar Joseph – Lester

S’appuyant sur les recherches liées aux urbanismes parallèles, le film est basé sur une promenade à Whitechapel

« White Gold » Dreams

de Marisa Ferreira

Série de photographies examinant la matrice du pouvoir qui existe entre les pratiques extractives et l’exploitation des terres.

For Some Time Now ll

de Rachel Garfield

Fait partie d’une série en cours qui explore les contingences du montage pour forcer de nouvelles significations à partir de l’incohérence

LES RENCONTRES : dimanche 17 mars de 11h à 19h

de 11h à 13h

Rencontre avec Carmen Maria Mariscal pour découvrir son approche sensible de l’habitat humain et de la mémoire

de 14h à 16h

Rencontre avec Ahuvia Kahane pour découvrir son exploration composite et performative des « espaces de coalescence »

Avec la participation de James Bradburne

de 17h à 19h

Rencontre avec Osman Yousefzada pour déchiffrer avec lui le langage secret des rituels transcendentals au Pakistan

ATELIER samedi 30 mars

BIOPOLITIQUE MOLECULAIRE DANS LES EAUX POLLUEES

avec Georgia Perkins /Royal College of Art

de 18h à 20h /The Window 1 rue Gustave Goublier Paris 10

Un événement-conversation, qui examine les espaces d’interaction entre liquidité, biopolitique et toxicité.

ATELIER dimanche 31 mars

DANS UNE TENTATIVE D’EPUISER UN LIEU A PARIS

avec Simon King et Susanne Prinz. /Royal College of Art

de 11h à 15h, balade de Saint-Sulpice à The Window

Une balade inspirée à celle faite par Georges Perec il y a 50 ans, au départ de Saint-Sulpice.

THE WINDOW 1 rue Gustave Goublier 75010

Contact : https://www.imageouverte.com

Image de l’installation d’Osman Yousefzada Image de l’installation d’Osman Yousefzada