Space Valtagar Ecole Jeanne d'Arc, 14 août 2021, Paris.

Ce spectacle interactif et ludique qui entraîne les enfants à se questionner sur les mécanismes de la discrimination en interrogeant notre rapport aux autres et au monde est présenté dans le cadre de L’Hyper Festival de la Ville de Paris. Deux extraterrestres, venant de deux territoires en conflit, participent à un concours d’éloquence…

Il y a des millions d’années, sur la planète Orionis, deux peuples sont entrés en guerre. Leur conflit s’est soldé par la création de deux secteurs distincts : Izaar et Gamar.

Aujourd’hui, chaque peuple est en danger : les izaariens n’ont plus rien à manger et les gamarois souffrent d’une épidémie mortelle. Dans le même temps, le musée Laïka de la planète Pluton organise un concours à l’attention de tous les élèves de la galaxie. Le prix à remporter est le Valtagar : une précieuse source d’énergie nécessaire à la survie de la planète Orionis. Chali, izaarienne, et Nolu, gamaroise, sont finalistes.

L‘enjeu dépasse le concours : chacune se bat pour sauver son peuple au détriment de l’autre. Elles comparaissent donc, pour la dernière épreuve, devant un jury impartial composé d’enfants terriens. Pour sauver leur secteur, elles devront dépasser leur haine et leurs préjugés. Y parviendront-elles ?

