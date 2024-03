Space Grapes Night New Morning Paris, samedi 13 avril 2024.

Le samedi 13 avril 2024

de 19h30 à 00h00

.Public adultes. payant Tarif New Morning : 22.00 EUR

#2 : Another Taste release party + Jéroboam

SPACE GRAPES est ce jeune label indépendant fondé par Danilo Plessow (MCDE) et Bobby van Putten, devenu incontournable en matière de funk et de disco contemporains. Après la sortie de plusieurs maxis à succès, le groupe phare du label, Another Taste, sort et nous présente enfin son tout 1er album ! L’occasion aussi de revoir le puissant Jéroboam, dernière signature en date de Space Grapes, partager le même plateau !

= ANOTHER TASTE (aka Mad Honey / GALXTC / Jambonne)

Est-ce du boogie ? Ou du funk des années 70 ? Du disco obscure, hommage à Leroy Burgess ? Peut-être aucun de ceux-là ou tous à la fois ! Indéfinissable mais universel. Avec déjà 5 maxis sold out à leur actif, les 7 hollandais d’Another Taste se réinventent pour chaque sortie du label Space Grapes, livrant enfin leur 1er album et entraînant le public à succomber aux plaisirs du dancefloor.

= JEROBOAM (aka Echoes Of)

Ce groupe de 10 funkateers parisiens, bien connu sous le nom d’Echoes Of, bénéficie déjà d’une vaste expérience du live et d’une solide réputation entre Paris et Londres. Outre leurs hommages originaux et populaires aux villes américaines du funk des années 70-80, ils se sont également fait remarquer comme redoutable backing band pour Howard Johnson, Junior Giscombe et Kyoto Jazz Massive. Ayant eux aussi sorti 2 maxis très remarqués sur le label Space Grapes, Ils continuent de travailler sur leurs propres compositions originales sous le nom de Jéroboam, dont le 1er album est prévu pour 2025.

New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010

