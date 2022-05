Space Galvachers “Boomboom”, 9 juin 2022, .

Space Galvachers “Boomboom”

2022-06-09 – 2022-06-09

EUR 7 Space Galvachers

< Technofolk organique - Bourgogne >

“À priori, pas de rapport évident entre des galvachers du Morvan et des djéli, griot du pays Mandingue. D’un côté, des charretiers itinérants et ouvriers agricoles bourguignons. De l’autre, des griots et bardes dépositaires des traditions orales d’Afrique de l’Ouest. Le point de rencontre est de taille et n’est autre que la transe. Cette même transe qui fait tourner la vielle jusqu’à ce que les esprits vacillent, et qui fait résonner les tambours jusqu’à désarticuler les corps. Cette même transe qui fait sonner les violons morvandiaux comme les ritis, violons peuls. À travers ce voyage intemporel, aux confins de l’improvisation, les cordes de Space Galvachers se trouvent des airs de musique répétitive et génèrent sans fin des séquences, portés par des rythmes artisanaux, comme s’ils cherchaient à délivrer un message à l’autre bout de l’univers. Viens on va s’enjailler !”

> Découvre : https://bit.ly/3F4Z7iU

com@lapeniche.org +33 3 85 94 05 78 http://lapeniche.org/

