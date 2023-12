Space Food 38Riv Jazz Club Paris, 20 décembre 2023, Paris.

Le mercredi 20 décembre 2023

de 21h30 à 22h30

de 19h30 à 20h30

.Tout public. payant

Tarif en ligne : 17 à 22€

Tarif sur place : 20 à 25€

Jazz acoustique, compositions — Space food est un espace au sein duquel les idées musicales fusent et s’échangent. Sa musique vit et évolue afin de nourrir ses musiciens et son public.

Formé en 2018, suite à la rencontre de ces quatre jeunes musiciens ayant étudié au CNSM de Paris, ce quartet a pour ambition de permettre à chacun des membres qui le composent de s’exprimer pleinement musicalement, à travers de la musique originale.

S’inscrivant dans la lignée de musiciens tel que Keith Jarret, Paul Motian, ou encore Charles Lloyd, ils alternent entre des compositions finement écrites et des moments musicaux ouverts à toute expérimentation instantanée.

Ludovic Renault : saxophone

Noé Huchard : piano

Juan Villarroel : contrebasse

Orélio Paladini : batterie

38Riv Jazz Club 38 rue de rivoli 75004 Paris

Contact : https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://billetterie.38riv.com/seances/23

