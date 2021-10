Marseille la Caravelle Bouches-du-Rhône, Marseille Space Cowboy la Caravelle Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Space Cowboy la Caravelle, 14 janvier 2022, Marseille. Space Cowboy

la Caravelle, le vendredi 14 janvier 2022 à 21:00

Pop, soul, folk, jazz Le Duo Space Cow Boy, Guitare-Chants-Percussions, revisite dans un esprit festif les « Tracks » de ces dernières décennies. Un voyage dans le temps qui vous emmènera de Mickael Jackson à Bruno Mars, d’Elvis Presley à Prince. SPACE COW-BOY a pour principale vocation de vous donner le sourire et l’envie! Site Space Cow Boy : [https://www.reverbnation.com/spacecowboy9](https://www.reverbnation.com/spacecowboy9) LA CARAVELLE BAR RESTAURANT 34 Quai du Port 13002 Marseille – 04 91 90 36 64

3€

♫Pop, soul, folk, jazz♫ la Caravelle 34 quai du Port, 13002 Marseille Marseille Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-14T21:00:00 2022-01-14T23:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu la Caravelle Adresse 34 quai du Port, 13002 Marseille Ville Marseille lieuville la Caravelle Marseille