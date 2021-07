Granville Granville Granville, Manche Space Bus Granville Granville Catégories d’évènement: Granville

Manche

Space Bus Granville, 25 juillet 2021, Granville. Space Bus 2021-07-25 14:00:00 14:00:00 – 2021-07-25 23:00:00 23:00:00

Granville Manche Granville SPACEBUS, animations gratuites sur l’espace et les étoiles. Gratuit. SPACEBUS, animations gratuites sur l’espace et les étoiles. Gratuit. https://spacebusfr.wixsite.com/spacebusfrance SPACEBUS, animations gratuites sur l’espace et les étoiles. Gratuit. dernière mise à jour : 2021-07-22 par OTGTM – BIT Bréhal

Détails Catégories d’évènement: Granville, Manche Autres Lieu Granville Adresse Ville Granville lieuville 48.83442#-1.61165