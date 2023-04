Space Bike rétrogaming à pédales Bibliothèque Place des Fêtes Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Space Bike rétrogaming à pédales Bibliothèque Place des Fêtes, 22 mars 2023, Paris. Du mercredi 22 mars 2023 au samedi 08 avril 2023 :

.Tout public. gratuit

Numok 2023 : venez voyager en jeux vidéo dans les années 80′ … en pédalant Venez participer à une activité ludique et originale autour du retro gaming et inscrire votre nom sur notre tableau des meilleurs scores ! Rendez-vous les samedis et mercredis après midi, renseignez-vous sur place, par mail ou téléphone pour les horaires. Bibliothèque Place des Fêtes 18 rue Janssen 75019 Paris Contact : 01 42 49 55 90

cc

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque Place des Fêtes Adresse 18 rue Janssen Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Bibliothèque Place des Fêtes Paris

Bibliothèque Place des Fêtes Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Space Bike rétrogaming à pédales Bibliothèque Place des Fêtes 2023-03-22 was last modified: by Space Bike rétrogaming à pédales Bibliothèque Place des Fêtes Bibliothèque Place des Fêtes 22 mars 2023 Bibliothèque Place des Fêtes Paris Paris

Paris Paris