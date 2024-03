SPA Show Kedge Business School Marseille 9e Arrondissement, samedi 13 avril 2024.

SPA Show Kedge Business School Marseille 9e Arrondissement Bouches-du-Rhône

10 élèves de Kedge Business School organisent une soirée caritative en faveur de la SPA de Marseille pour favoriser l’adoption des animaux et collecter des dons. Au programme de la soirée un défilé canin, stand-up et cocktail dinatoire.

Un défilé canin de 12 chiens de la SPA de Marseille accompagné par leurs bénévoles et habillés par la marque Le Temps des Cerises.



Un spectacle de stand-up avec 5 humoristes marseillais et un cocktail dinatoire avec La Dame Bleue, traiteur engagée. Il y a aura également une tombola pendant cette soirée avec des lots comme Les Grandes Halles du Vieux Port, Le Cercle des Nageurs, Les Spartiates, Carlotta With, Maison Mère, etc.



L’événement est à partir de 30€ sans ticket de tombola et 10€ pour les enfants de moins de 10 ans. Sachant que le ticket est déductible des impôts à hauteur de 66%.. 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 17:00:00

fin : 2024-04-13 21:00:00

Kedge Business School Domaine de Luminy

Marseille 9e Arrondissement 13009 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

