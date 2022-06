SO’ZEN : COURS DE YOGA Saint-Martin-Boulogne Saint-Martin-Boulogne Catégorie d’évènement: Saint-Martin-Boulogne

SO’ZEN : COURS DE YOGA Saint-Martin-Boulogne, 22 juin 2022, Saint-Martin-Boulogne. SO’ZEN : COURS DE YOGA (adresse à demander en contactant la personne) Saint-Martin-Boulogne

2022-06-22 – 2022-06-22

(adresse à demander en contactant la personne) Saint-Martin-Boulogne 62280 Saint-Martin-Boulogne A l’occasion de la journée internationale de yoga.

L’association SO’Zen côte d’Opale propose le Mercredi 22 Juin toute la journée des cours de yoga dont les bénéfices seront reversés aux hôpitaux d’Ukraine sozen.cotedopale@gmail.com +33 6 01 90 23 94 A l’occasion de la journée internationale de yoga.

L’association SO’Zen côte d’Opale propose le Mercredi 22 Juin toute la journée des cours de yoga dont les bénéfices seront reversés aux hôpitaux d’Ukraine (adresse à demander en contactant la personne) Saint-Martin-Boulogne

dernière mise à jour : 2022-06-02 par

Détails Catégorie d’évènement: Saint-Martin-Boulogne Autres Lieu Saint-Martin-Boulogne Adresse (adresse à demander en contactant la personne) Ville Saint-Martin-Boulogne lieuville (adresse à demander en contactant la personne) Saint-Martin-Boulogne

SO’ZEN : COURS DE YOGA Saint-Martin-Boulogne 2022-06-22 was last modified: by SO’ZEN : COURS DE YOGA Saint-Martin-Boulogne Saint-Martin-Boulogne 22 juin 2022

Saint-Martin-Boulogne