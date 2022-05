SO’ZEN : ATELIER RELAXATION (YOGA NIDRA) ADOS/ADULTE Saint-Martin-Boulogne Saint-Martin-Boulogne Catégorie d’évènement: Saint-Martin-Boulogne

SO’ZEN : ATELIER RELAXATION (YOGA NIDRA) ADOS/ADULTE Saint-Martin-Boulogne, 24 juin 2022, Saint-Martin-Boulogne. SO’ZEN : ATELIER RELAXATION (YOGA NIDRA) ADOS/ADULTE (adresse à demander en contactant la personne)

Badhuit Saint-Martin-Boulogne

2022-06-24 – 2022-06-24

(adresse à demander en contactant la personne)

Badhuit Saint-Martin-Boulogne 62280 Saint-Martin-Boulogne Relaxation (yoga nidra) ados (+15 ans) /adultes en mini-groupe (nombre de places limité !) Deux créneaux: 17h15 à 18h30 au Bad’Huit St Martin-Boulogne (adresse complète donnée à l’inscription) Tarif : 16€/séance (14€ pour les adhérents à l’association-adhésion annuelle 10€) sozen.cotedopale@gmail.com +33 6 01 90 23 94 http://www.asso-sozen.com/ Relaxation (yoga nidra) ados (+15 ans) /adultes en mini-groupe (nombre de places limité !) Deux créneaux: 17h15 à 18h30 au Bad’Huit St Martin-Boulogne (adresse complète donnée à l’inscription) Tarif : 16€/séance (14€ pour les adhérents à l’association-adhésion annuelle 10€) (adresse à demander en contactant la personne)

Badhuit Saint-Martin-Boulogne

dernière mise à jour : 2022-05-07 par

Détails Catégorie d’évènement: Saint-Martin-Boulogne Autres Lieu Saint-Martin-Boulogne Adresse (adresse à demander en contactant la personne) Badhuit Ville Saint-Martin-Boulogne lieuville (adresse à demander en contactant la personne) Badhuit Saint-Martin-Boulogne

SO’ZEN : ATELIER RELAXATION (YOGA NIDRA) ADOS/ADULTE Saint-Martin-Boulogne 2022-06-24 was last modified: by SO’ZEN : ATELIER RELAXATION (YOGA NIDRA) ADOS/ADULTE Saint-Martin-Boulogne Saint-Martin-Boulogne 24 juin 2022

Saint-Martin-Boulogne