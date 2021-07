Fumel Fumel Fumel, Lot-et-Garonne Soyons Sport Fumel Fumel Catégories d’évènement: Fumel

Lot-et-Garonne

Soyons Sport Fumel, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Fumel. Soyons Sport 2021-07-08 – 2021-07-08

Fumel Lot-et-Garonne Des séances de sport gratuites, ouvertes à toutes les personnes majeures, encadrées par les animateurs sportifs de la ville, dans différents lieux publics.

8 juillet : la récréation (école J.Jaures)

15 juillet : parc des sports

22 juillet : gare – voie verte

29 juillet : château de Bonaguil

5 août : château de Bonaguil Des séances de sport gratuites, ouvertes à toutes les personnes majeures, encadrées par les animateurs sportifs de la ville, dans différents lieux publics. +33 5 53 49 59 89 Des séances de sport gratuites, ouvertes à toutes les personnes majeures, encadrées par les animateurs sportifs de la ville, dans différents lieux publics.

8 juillet : la récréation (école J.Jaures)

15 juillet : parc des sports

22 juillet : gare – voie verte

29 juillet : château de Bonaguil

5 août : château de Bonaguil soyons sport dernière mise à jour : 2021-06-29 par

Détails Catégories d’évènement: Fumel, Lot-et-Garonne Étiquettes évènement : Autres Lieu Fumel Adresse Ville Fumel lieuville 44.50073#0.96416