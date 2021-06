Bougon Bougon Bougon, Deux-Sèvres Soyons FOUilles ! Bougon Bougon Catégories d’évènement: Bougon

Soyons FOUilles ! Bougon, 19 juin 2021-19 juin 2021, Bougon. Soyons FOUilles ! 2021-06-19 – 2021-06-19 Musée des Tumulus de Bougon Lieu-dit La Chapelle

En quoi consiste la fouille archéologique ? En famille, découvrez les outils et le métier d'archéologue en vous exerçant sur un chantier de fouilles reconstitué ! A partir de 7 ans Places limitées Réservation obligatoire au 05 49 05 12 13

Détails Catégories d’évènement: Bougon, Deux-Sèvres Étiquettes évènement : Autres Lieu Bougon Adresse Musée des Tumulus de Bougon Lieu-dit La Chapelle Ville Bougon lieuville 46.37755#-0.06759