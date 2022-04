Soylent / Le Vin du 20 – Ça va arriver près de chez vous Onyx Saint-Herblain Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Soylent / Le Vin du 20 – Ça va arriver près de chez vous Onyx, 20 avril 2022, Saint-Herblain.

Horaire : 20:00

15 € (concert + dégustation)

Electro rock ambiant, chant, poésie, marionnette. La der des der de la saison ! Le vin du 20 s'est fait une place de choix dans les soirées d'ONYX. Des artistes invités, un vin à l'honneur, des bouchées concoctées par Bertrand Lacroix, la formule fait mouche. Pour ce dernier Vin du 20 qui clôture une belle série de soirées dédiées au spectacle vivant et au plaisir du palais, ONYX invite le projet Soylent. Quand le futur nous rattrape… Entre espoir et chaos, Soylent s'invente un refuge poétique où distiller les émotions, peurs, doutes, désirs qui nous submergent. Un élixir du temps présent qui, à défaut de pouvoir sauver le monde, lui cherche un nouveau souffle. Avec Leïla Bounous, Wilfrid Hé, Momette Marqué

02 28 25 25 00

