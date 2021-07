Soyez furieux ! maison Folie Wazemmes, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, Lille.

Soyez furieux !

du mardi 6 juillet au samedi 10 juillet à maison Folie Wazemmes

Le collectif d’artistes Meute s’attache à amener l’opéra au plus près des publics à travers des créations contemporaines et collaboratives. Les stages proposés en juillet se déroulent sur 5 jours et sont ouverts à tous, adultes et enfants, à partir de 8 ans. Seul ou en famille, chacun prend part à la création d’extraits de Furieux, un spectacle collaboratif, lyrique et électro, développé par le collectif au cours d’une résidence de création à l’Opéra de Lille en 2021. Inspiré de l’histoire de Dionysos, Furieux permet d’explorer la musique et le chant, mais aussi le théâtre, la danse et les arts plastiques. Chaque stage s’achève par une restitution publique par les participants.

Gratuit, Informations et réservations via le formulaire

Stage opéra électro participatif pour tous les âges

maison Folie Wazemmes 70 rue des Sarrazins Lille Wazemmes Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-06T14:00:00 2021-07-06T17:00:00;2021-07-07T14:00:00 2021-07-07T17:00:00;2021-07-08T14:00:00 2021-07-08T17:00:00;2021-07-09T14:00:00 2021-07-09T17:00:00;2021-07-10T14:00:00 2021-07-10T17:00:00