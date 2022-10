Soy niño 100 ECS, 18 novembre 2022, Paris.

Le vendredi 18 novembre 2022

de 20h00 à 22h00

. gratuit

Dans le cadre du festival des Fiertés, projection de « Soy NIÑO » , un film documentaire de Lorena Zilleruelo

« A 12 ans, Andrea a décidé de devenir David.

Ses parents n’ont plus eu de fille, mes parents n’ont plus eu de nièce, je n’ai plus eu de cousine. David nous a rassurés, nous expliquant qu’il avait toujours été un garçon, mais dans un corps qui ne lui appartenait pas.

Aujourd’hui, mon cousin a 18 ans. Son corps, masculin, s’affirme, sous l’effet de la testostérone et des exercices physiques : il veut devenir prof de sport. C’est un jeune

homme doux et heureux, en proie aux questionnements de son âge mais aussi à ceux qu’implique sa nouvelle identité.

Dans son entourage, chacun compose à sa manière, avec ses propres convictions, ses appréhensions, ses interrogations… Chez ses parents, le désarroi a rapidement cédé la place à l’action militante pour la reconnaissance des droits LGBT. Au lycée Manuel de Salas, réputé dans tout le Chili pour son engagement progressiste, David a été accepté pour ce qu’il est par ses camarades et ses enseignants. Pour mon père, en revanche, très lié à Andrea, le coup fut rude.

En novembre 2018, mon pays, profondément catholique et conservateur, a voté une loi pour l’autodétermination de genre. L’histoire de David est en grande partie à l’origine de cette loi. »

Grâce à un tournage au long cours entamé, il y a cinq ans et à travers photos et films familiaux, la réalisatrice tisse le portrait intime de son cousin, une petite fille qui a choisi de devenir un homme.

Production: Les Films de L’Oeuil Sauvage and Capicua Films

Chili-France / 2022

Langues : Espagnol – sous-titre : français

Avec la participation de France Télévisions – Avec les soutiens en écriture

de la bourse Brouillon d’un Rêve de la SCAM et en développement

de la région PACA, de la PROCIREP-ANGOA et du CORFO (Chili)

Durée : 62 min

100 ECS 100, rue de Charenton 75012 Paris

Contact : https://www.billetweb.fr/soy-ni-o 0146288094 accueil@100ecs.paris https://100ecs.fr/festival-des-fiertes/

Lorena ZILLERUELO