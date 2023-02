SOY DE CUBA Viva la Vida! Paris LE 13EME ART, 14 mars 2023 00:00, PARIS.

SOY DE CUBA Viva la Vida! Paris . Un spectacle à la date du 2023-03-14 au 2023-03-26 21:00. Tarif : 20.0 59.0 euros.

LE 13EME ART PARIS Paris . INDIGO PRODUCTIONS (Lic.2-1068465/3-1068464) présente SOY DE CUBA II – VIVA LA VIDA Le vieux Leonardo, lecteur public de l’une des plus vieilles manufactures de cigares de La Havane, en a lu des histoires a la tribune de sa fabrique, en plus de 40 ans, au milieu des meilleurs torcedores de la planète. Il en a vu des vertes et des pas mûres aussi, au cœur de ces 700 ouvriers de cette prestigieuse fabrique de purs Havane. Et pourtant, cette histoire-là, même dans les romans qu’il a lus pendant toutes ces années à la crème des ouvriers du tabac, il ne l’aurait même pas rêvée… Cette histoire, c’est la rencontre de deux étoiles, une danseuse cubaine hors-pair et un boxeur d’une élégance d’exception que tout semble pourtant opposer. Sauf peut-être la salsa… et l’amour ! Voici conté l’incroyable destin d’Ayala et d’Oscar deux étoiles en route vers le firmament de leur art, dans une lutte sans merci pour la vie. De la vénérable manufacture de cigares où l’on pousse souvent les tables le soir pour faire place à la musique et à la danse joyeuse de la « Compania Mango Tabaco » – la compagnie adossée à la fabrique – jusqu’aux mythiques salles de boxe hors d’âges de La Havane, en route pour une comédie musicale en forme de voyage inoubliable aux rythmes cubains, interprétée par des virtuoses cubains parmi les meilleurs musiciens et danseurs de leur île. Voici « Soy de Cuba II », un hymne à la liberté absolue et à la vie, pour clamer haut et fort et le chanter, sur fond de musiques colorées et de danses fiévreuses : « ¡ Viva la vida ! »Directeur musical : Rembert Egues Direction artistique et mise en scène : Michael Xerri & Julie Dayan Conception vidéo : Michael Xerri Chorégraphies : Dieser Serrano GarciaN° téléphone accès PMR : 01 48 28 46 46.

N° téléphone accès PMR : 01 48 28 46 46

