Soy de Cuba – Viva la vida Bayonne, 29 mars 2023, Bayonne.

Soy de Cuba – Viva la vida Salle Lauga Avenue Paul Pras Bayonne

2023-03-29 – 2023-03-29 Salle Lauga Avenue Paul Pras

Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Un hymne à la liberté absolue et à la vie sur fond de musiques colorées et de danses enfiévrées. Emmenée par quatorze danseurs, six musiciens et deux chanteurs, Soy de Cuba signe son grand retour en France avec sa nouvelle comédie musicale Viva la vida . Elle est danseuse, il est boxeur ; chacun excelle dans son domaine. Ils ont peu de choses en

commun si ce n’est la rage de vaincre et l’amour de la salsa… Une vénérable manufacture de cigares où l’on pousse les tables le soir pour faire place à la danse et une salle de boxe hors d’âge comme on en trouve à La Havane servent de cadre à Viva la vida , un spectacle interprété par des virtuoses cubains parmi les meilleurs danseurs et musiciens de leur île.

Livret : Sébastien Acker – Directeur musical : Rembert Egues – Direction artistique et mise en scène : Michael Xerri & Julie Dayan – Conception vidéo : Michael Xerri – Chorégraphies : Die

Un hymne à la liberté absolue et à la vie sur fond de musiques colorées et de danses enfiévrées. Emmenée par quatorze danseurs, six musiciens et deux chanteurs, Soy de Cuba signe son grand retour en France avec sa nouvelle comédie musicale Viva la vida . Elle est danseuse, il est boxeur ; chacun excelle dans son domaine. Ils ont peu de choses en

commun si ce n’est la rage de vaincre et l’amour de la salsa… Une vénérable manufacture de cigares où l’on pousse les tables le soir pour faire place à la danse et une salle de boxe hors d’âge comme on en trouve à La Havane servent de cadre à Viva la vida , un spectacle interprété par des virtuoses cubains parmi les meilleurs danseurs et musiciens de leur île.

Livret : Sébastien Acker – Directeur musical : Rembert Egues – Direction artistique et mise en scène : Michael Xerri & Julie Dayan – Conception vidéo : Michael Xerri – Chorégraphies : Die

+33 5 59 46 09 00

Un hymne à la liberté absolue et à la vie sur fond de musiques colorées et de danses enfiévrées. Emmenée par quatorze danseurs, six musiciens et deux chanteurs, Soy de Cuba signe son grand retour en France avec sa nouvelle comédie musicale Viva la vida . Elle est danseuse, il est boxeur ; chacun excelle dans son domaine. Ils ont peu de choses en

commun si ce n’est la rage de vaincre et l’amour de la salsa… Une vénérable manufacture de cigares où l’on pousse les tables le soir pour faire place à la danse et une salle de boxe hors d’âge comme on en trouve à La Havane servent de cadre à Viva la vida , un spectacle interprété par des virtuoses cubains parmi les meilleurs danseurs et musiciens de leur île.

Livret : Sébastien Acker – Directeur musical : Rembert Egues – Direction artistique et mise en scène : Michael Xerri & Julie Dayan – Conception vidéo : Michael Xerri – Chorégraphies : Die

© ville de Bayonne

Salle Lauga Avenue Paul Pras Bayonne

dernière mise à jour : 2022-01-31 par