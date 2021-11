Marseille Zoumaï Bouches-du-Rhône, Marseille SoWhat Zoumaï Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Zoumaï, le vendredi 19 novembre à 20:30

Les soirées live continuent à Zoumaï !! Vendredi 19 novembre, on accueille le groupe So What. Composé de musiciens réunis autour d’une passion commune, vous faire revivre les standards de la Soul, du Rythm&Blues et du Funk. Attention, ça va dépoter !! . Entrée libre à partir de 17h, concert à 20h30.

Entrée libre

♫SOUL FUNK♫ Zoumaï 7 Cours Gouffé, 13006 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-19T20:30:00 2021-11-19T23:00:00

